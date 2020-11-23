Лаборатория в Чувашии получит оборудование на 2,8 млн рублей для диагностики COVID-19

ТАСС, 23 ноября. Власти Чувашии направили 2,8 млн рублей на закупку оборудования в лабораторию Республиканского кожно-венерологического диспансера для увеличения числа исследований на коронавирус. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Из республиканского бюджета уже выделено 2 млн 800 тыс. рублей для оснащения лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера амплификатором нуклеиновых кислот (специальное оборудование для увеличения числа копий фрагментов ДНК с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) - прим. ТАСС), который позволит увеличить объем проводимых исследований", - отмечается в сообщении.

Тестирование на коронавирус на базе диспансера проводится с апреля. Ранее за счет целевых субсидий в медицинское учреждение был закуплен термоциклер. Это позволило увеличить число исследований в этой лаборатории до 700-800 единиц в сутки.

Кроме того, за счет федеральных средств планируется закупить лабораторное оборудование для Канашского межтерриториального медицинского центра.

По данным министерства здравоохранения Чувашии, в республике выявлено 11 387 случаев коронавируса. Выздоровел 10 171 человек, умер 221 пациент с подтвержденной инфекцией.