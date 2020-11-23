Минобрнауки создало рабочую группу по изучению экологической катастрофы на Камчатке

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ создало межведомственную рабочую группу, которая займется изучением ситуации, сложившейся на Камчатке в октябре, когда произошла массовая гибель морских животных. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, сообщается в понедельник в Telegram -канале министерства.

"Минобрнауки России создало рабочую группу по изучению экологической катастрофы на Камчатке", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало Минобрнауки, экспертная группа займется изучением всех аспектов природного явления, затронувшего Авачинскую бухту. А также оценит возможные риски для всей страны и выстроит систему предупреждения подобных явлений.

Отмечается, что группа займется анализом и систематизацией научных исследований, проводимых на территории Камчатки в связи со случившимся, и выработкой предложений по их подготовке. Рабочей группе поручено до 1 февраля 2021 года подготовить и передать в министерство результаты работы, а также предложения по подготовке межведомственной программы научных исследований, проводимых на Камчатке. В состав рабочей группы вошли представители Минобрнауки России, Российской академии наук, Дальневосточного федерального университета, правительства Камчатки, Росгидромета и других ведомств.