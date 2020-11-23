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Пандемия COVID-19

El Pais: король Испании уходит на карантин после контакта с заразившимся коронавирусом

По информации газеты, заболевший находился в контакте с Филиппом VI 22 ноября

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI будет находиться на карантине после контакта с человеком, который заразился новым коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

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По ее информации, заболевший находился в контакте с монархом в воскресенье. Следуя санитарным нормам, глава государства будет соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,58 млн инфицированных, свыше 43 тыс. пациентов умерли. 25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года. Согласно решению властей, в королевстве был введен обязательный комендантский час до 9 ноября. После этого принятие подобных мер находится в компетенции региональных властей. Им также позволено принимать решения об ограничениях на въезд и выезд со своих территорий.

Теги
ИспанияФилипп VI (король Испании)Пандемия COVID-19
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