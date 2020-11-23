Опрос: немцы стали критичнее относиться к России

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Граждане Германии стали критичнее относиться к России и считают ее одним из главных вызовов для внешней политики ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Kantar Public по заказу Фонда Кёрбера.

Согласно результатам исследования, 27% респондентов назвали отношения с Россией самым серьезным вызовом для Германии. Как пишут специалисты Фонда, не исключено, что на мнение повлияли ситуация в Белоруссии и инцидент с блогером Алексеем Навальным. В 2019 году в ходе аналогичного опроса лишь 6% немцев заявили, что считают РФ самым главным вызовом.

В то же время большинство участников исследования (37%) назвали самой серьезной проблемой для внешней политики миграцию. В числе других вызовов - отношения с США (25%) и пандемия коронавируса (14%). В 2019 году первую строчку занимала проблема изменения климата, которая в 2020 году отошла на задний план (всего 8%).

Среди важнейших партнеров Германии в мире респонденты назвали Францию (43%), США (23%), Китай (7%) и Россию (5%). Причем опрос показал, что ситуация вокруг президентских выборов в США подорвала доверие немцев к американской демократии. Об этом заявили более половины участников (53%). Тем не менее, 78% респондентов надеются на нормализацию трансатлантических отношений при новой администрации.

В опросе принимали участие 1005 человек, достигших 18-летнего возраста, в сентябре и 1058 - в ноябре.