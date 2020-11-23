В Ярославской области открылся центр управления регионом

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом, который будет обеспечивать оперативную реакцию органов власти на сообщения граждан, открылся в понедельник в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"В Ярославле открылся Центр управления регионом (ЦУР). Он будет обеспечивать оперативную обратную связь со стороны органов власти на сообщения граждан в социальных сетях и на других электронных платформах. Такие центры создаются в регионах по поручению президента России Владимира Путина. Координатором проекта выступает автономная некоммерческая организация "Диалог", - говорится в сообщении.

На первом этапе центр будет обрабатывать сообщения, поступающие через платформу обратной связи и сервис "Инцидент менеджмент". Любой житель региона, зарегистрированный на портале "Госуслуги", сможет сообщить о проблеме в мобильном приложении системы, запрос будет переадресован ответственному органу власти. Выявленные в регионе проблемы можно будет отследить на специально разработанной "тепловой карте", будет налажена работа с областными интернет-ресурсами, горячими линиями, организованными органами власти.

"С помощью современных цифровых инструментов центр будет аккумулировать обращения, налаживать оперативное взаимодействие между ведомствами для подготовки ответа или выработки решения. Ведь большинство запросов - это болевые точки, их выявление поможет анализировать системные проблемы, устранять причины", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина.

Первый центр управления регионом появился в Московской области в конце 2018 года. В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и губернаторам создать такие центры в каждом субъекте России.