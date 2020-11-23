В Калужской области до 15 января запретят новогодние корпоративы

"Губернатор области дал указания подготовить поручение органам исполнительной власти, органам местного самоуправления области, государственным и муниципальным учреждениям с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года отказаться от проведения корпоративных мероприятий в организациях общественного питания", - говорится в сообщении.

КАЛУГА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша постановил запретить в регионе с 1 декабря по 15 января проведение корпоративных мероприятий в кафе и ресторанах. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

Также запрещается проводить культурные и развлекательные массовые мероприятия, в том числе детские новогодние елки в закрытых помещениях. Их проведение будет возможно только на открытых площадках - в парках, скверах, с обязательным использованием средств защиты и соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м.

"Ситуация непростая. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения", - приводит пресс-служба слова Шапши.

В настоящий момент в Калужской области зарегистрировано 14 999 случаев новой коронавирусной инфекцией, из них 141 случай за последние сутки. Выздоровели 12 104 человека, умерли 105 пациентов.