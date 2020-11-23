В МВД выразили соболезнования в связи со смертью правозащитницы Лидии Графовой

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Десятки семей вернулись в Россию благодаря правозащитнице Лидии Графовой, которая умерла в понедельник на 83-м году жизни. В МВД РФ благодарны Графовой за письма, в которых она сообщала о требующих вмешательства ведомства проблемах, отметила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, слова которой привели в пресс-центре ведомства.

"Сегодня не стало замечательной женщины, человека, посвятившего свою жизнь помощи соотечественникам - Лидии Ивановны Графовой. Мы благодарны Лидии Ивановне за ее искренние письма, в которых она сообщала о проблемах, требующих нашего вмешательства. Десятки семей своим возвращением в Россию обязаны этой выдающейся правозащитнице. Она была активным участником наших видеомостов, в ходе которых мы осуществляли прием заявителей", - сказала Казакова, отметив, что Графова до последнего дня работала над реализацией Концепции государственной миграционной политики РФ.

Казакова от имени подразделений по вопросам миграции МВД выразила соболезнования родным и близким Графовой.

Журналистка и правозащитница Лидия Графова умерла в понедельник на 83-м году жизни в Москве. Она на протяжении 19 лет работала в газете "Комсомольская правда" и 25 лет в "Литературной газете", сообщается на сайте Союза журналистов России (СЖР). Графова являлась соучредителем общественной организации "Гражданское содействие", она также создала Международное общественное движение "Форум переселенческих организаций" и основала журнал "Миграция, XXI век", главным редактором которого являлась. Награждена премией "Золотое перо России", лауреат конкурса СЖР в номинации "За защиту человека".