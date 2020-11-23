В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 455 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 23 ноября в Москве было зафиксировано около 561 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 410,6 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 114 502 случая заражения, выздоровели 1 611 445 человек, умерли 36 540. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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