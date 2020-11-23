Второй модульный корпус для пациентов с коронавирусом сдадут в Севастополе 10 декабря

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Второй модульный корпус, рассчитанный на 103 койки для пациентов с коронавирусом, сдадут в эксплуатацию в Севастополе 10 декабря. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.
Ранее власти говорили о том, что в регионе растет число людей со средней тяжестью течения заболевания, в связи с чем принято решение построить на территории инфекционной больницы еще один корпус - двухэтажное здание на 34 индивидуальных бокса, в каждом из которых могут проходить лечение по два человека
"Мы 10 декабря второй модуль сдадим, получим еще 103 койки дополнительно", - сказал глава региона. Он добавил, что ситуация с коронавирусом в Севастополе контролируемая.
По словам главы региона, порядка 30% пациентов с коронавирусом проходят лечение дома, остальные - в инфекционных госпиталях Севастополя. Заполненность коечного фонда, отметил губернатор, составляет порядка 85%. На сегодняшний день в медучреждениях региона нет ни одного пациента с коронавирусом, находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких.
По данным правительства, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах находятся 252 человека: 131 - в инфекционной больнице, 118 - в девятой городской больнице, трое "гражданских" пациентов находятся в госпитале Минобороны. При этом свободными остаются более 12% фонда - 79 коек. Всего с начала года 3292 человека вылечились после заражения коронавирусом, 102 пациента умерли.