Премьер-министр Великобритании заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса нового типа в Великобритании будет осуществляться по желанию. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на пресс-конференции.

"Вакцинация не будет обязательной. Тем не менее мы рекомендуем всем сделать прививку от коронавируса. В настоящее время существует большое количество людей, которые выступают против вакцин. Мы хотим сказать им, что вакцинация помогает защитить не только себя самого, но и своих родных и друзей", - заявил глава британского правительства.

При этом он уточнил, что власти королевства планируют вакцинировать большую часть британцев, находящихся в зоне высокого риска заражения коронавирусом, к Пасхе, которая будет отмечаться в стране 4 апреля. "Мы должны быть способны привить большую часть особо нуждающихся к Пасхе", - указал Джонсон.

С соответствующим высказыванием премьер выступил на фоне публикации предварительных результатов клинических исследований вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Они показывают, что средняя эффективность препарата составила 70%. В ходе испытаний, проведенных на 20 тыс. добровольцах из Соединенного Королевства и Бразилии, было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, увеличенную дозу препарата.

Как подчеркнул ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл, оксфордская вакцина может получить одобрение на использование со стороны британского регулятора в самое ближайшее время, что сделает возможным начало вакцинации населения уже в декабре 2020 года. Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз вакцины этого производителя, которых достаточно для иммунизации 50 млн человек.

В общей сложности из-за коронавируса в Великобритании умерли свыше 55,2 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в королевстве в понедельник превысило 1,52 млн.