Власти Севастополя на этой неделе примут решение об ограничении новогодних мероприятий

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в Севастополе будет принимать решение об ограничении новогодних мероприятий на этой неделе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.
"Мы на этой неделе будем проводить штаб, такие решения [об ограничении новогодних мероприятий] принимать. Ситуация далека от послабления", - сказал Развожаев.
Он уточнил, что в Севастополе продолжают действовать несколько ограничений, которые касаются туристов. В частности, остаются закрытыми театры и кинотеатры, ограничены массовые мероприятия. Кроме этого, власти установили необходимость сдачи тестов на коронавирус при заселении в гостиницы.
По словам главы Севастополя, первую волну коронавируса город перенес легко, на момент снятия ограничений было около 300 случаев заражения коронавирусом. Сейчас, уточнил он, ситуация напряженная, но контролируемая. В среднем, ежедневный прирост новых случаев заражения составляет порядка 55 человек, власти связывают это с сезоном заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Согласно оперативной сводке, в понедельник общее число случаев коронавируса в городе составило 3925. Максимальное число новых случаев коронавируса за сутки было выявлено 6 ноября - 84, после этого число заболевших начало снижаться и с 12 ноября держится ниже 60 человек в день.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах остаются 252 человека: 131 - в инфекционной больнице, 118 - в девятой городской больнице, трое "гражданских" пациентов находятся в госпитале Минобороны. Всего с начала года 3292 человека вылечились после заражения коронавирусом, 102 пациента умерли.