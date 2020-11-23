Власти Севастополя на этой неделе примут решение об ограничении новогодних мероприятий

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в Севастополе будет принимать решение об ограничении новогодних мероприятий на этой неделе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"Мы на этой неделе будем проводить штаб, такие решения [об ограничении новогодних мероприятий] принимать. Ситуация далека от послабления", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что в Севастополе продолжают действовать несколько ограничений, которые касаются туристов. В частности, остаются закрытыми театры и кинотеатры, ограничены массовые мероприятия. Кроме этого, власти установили необходимость сдачи тестов на коронавирус при заселении в гостиницы.