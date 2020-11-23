МФЦ Костромской области с 24 ноября станут вести прием только по предварительной записи

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции многофункциональный центр Костромской области переходит на работу по предварительной записи. Это необходимо, чтобы исключить скопление большого количества людей", - говорится в сообщении.

КОСТРОМА, 23 ноября. /ТАСС/. Офисы "Мои документы" в Костромской области со вторника начнут принимать заявителей только по предварительной записи из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

МФЦ в регионе начнут работать в новом формате с 24 ноября. В учреждениях будут осуществляться технологические перерывы на проведение дезинфекции помещений. Записаться можно по телефону, а также на сайте МФЦ. "Выдача документов, регистрация и подтверждение учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации будут проходить в обычном режиме", - уточняет пресс-служба.

По данным на 23 ноября, за сутки коронавирус выявлен у 136 жителей Костромской области. С начала пандемии в регионе коронавирусная инфекция выявлена у 10 434 человек, врачи вылечили 7 211 пациентов, это более 69% от числа заболевших.

В регионе в начале ноября была создана единая областная горячая линия по вопросам, касающимся коронавируса, на базе Центра медицинской профилактики. Также в Костроме и Галиче проводится выборочное тестирование дошкольников на коронавирус. До 3 декабря действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет в нескольких муниципальных районах и городах региона.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 14 октября сообщал в соцсетях, что заразился коронавирусной инфекцией и перешел на дистанционный режим работы. 26 октября глава региона выздоровел и приступил к работе в очном формате.