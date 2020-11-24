Мишустин 24 ноября вручит премии правительства в области науки и техники

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник наградит лауреатов премий правительства России за 2020 год в области науки и техники. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"24 ноября М. В. Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мероприятие состоится в зале наград Дома правительства.

Как поясняют в пресс-службе кабмина, премии правительства 2020 года в области науки и техники присуждены авторам 14 работ; еще пять премий получат молодые ученые.

Премии правительства присуждаются в целях стимулирования творческой активности ученых и специалистов, повышения престижа их труда и стимулирования их научной деятельности.