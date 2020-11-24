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Пандемия COVID-19

Путин наградил знаком отличия ветерана из Петербурга, собравшую медикам 4,5 млн рублей

Зинаида Корнева публиковала на YouTube истории о войне из своей жизни

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" ветерана из Санкт-Петербурга Зинаиду Корневу, которая собрала для заразившихся коронавирусом медиков и их семей более 4,5 млн рублей с помощью роликов на YouTube. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург", - говорится в документе.

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева начала сбор денег для медиков в этом году, вдохновившись поступком британского ветерана Тома Мура, который собрал £32,8 млн (свыше $40 млн) на борьбу с коронавирусом.

Деньги Корнева собирала для медиков, которые заразились коронавирусом, а также их семей с помощью видеохостинга YouTube, где она публиковала истории о войне из своей жизни. Всего ей удалось собрать более 4,5 млн рублей.

Зинаида Корнева родилась в 1922 году. Во время Великой Отечественной войны она была начальником наблюдательного поста и обнаружила сотни вражеских самолетов, а также участвовала в боевых действиях на территории Польши, Украины и Германии.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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