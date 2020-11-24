В США могут обязать СМИ информировать о контенте от иностранных властей

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи (ФКС) США изучает возможность обязать теле- и радиовещательные компании, которые работают на территории страны, публиковать информацию о своем контенте, если на него выделили средства иностранные власти. Соответствующее уведомление ФКС было размещено в понедельник в электронной форме в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства. В нем говорится о начале публичного обсуждения данного предложения.

Вашингтон считает, что непосредственно во время трансляции должно будет указываться, что иностранные власти, политические партии, либо их представители "прямо или косвенно" предоставили средства за трансляцию данного контента. "Американцы должны знать, когда иностранное правительство заплатило за эфирные программы или предоставило их бесплатно, чтобы зрители и слушатели могли лучше оценить актуальность и достоверность таких материалов", - утверждают в ФКС.

Как предлагают в комиссии, теле- и радиовещательные компании должны информировать о том, какая именно организация предоставила данный контент, из какой она страны. Такого рода сведения должны предоставляться в начале и в конце эфирного времени передачи. Данное предложение будет обсуждаться в течение двух месяцев, после этого ФКС должно будет принять по нему окончательное решение.

Осенью 2017 года Минюст США потребовал от российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с законодательством США. Это произошло на фоне скандала в США вокруг приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Американские спецслужбы считали, что российские власти использовали RT для вмешательства в ход президентской кампании. Зеркальной реакцией на требование Минюста США к RT America зарегистрироваться в качестве иноагента в США стало принятие в РФ в ноябре 2017 года закона о СМИ-иноагентах.

Кроме того, в начале 2018 года производящая контент для международного агентства Sputnik американская фирма RIA Global была зарегистрирована в качестве иностранного агента по требованию Минюста США, в то время как к другим иностранным СМИ, среди которых британская BBC, французский телеканал France 24, таких требований с американской стороны не предъявляется. В начале 2019 года американское подразделение китайского телеканала CGTN по требованию Минюста США также зарегистрировалось в качестве иностранного агента. В сентябре нынешнего года власти США обязали онлайн-проект телеканала Al Jazeera AJ+ сделать то же самое.