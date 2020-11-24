Студенты ДВФУ во Владивостоке создали бота для снабжения продуктами людей в кампусе

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали бота, который поможет обеспечить продуктами кампус вуза, отрезанный от материковой части города из-за закрытия моста на остров. Об этом сообщил во вторник ДВФУ в своем Telegram-канале.

"Мы хотим помочь студентам комфортно пережить время, пока закрыт мост. Поэтому создали бота, который поможет заказать или доставить продукты в кампус. Над ним до ночи трудились ребята из Центра студенческой разработки ASAP IT вместе с ведущим разработчиком проекта Ромой Есиным. Если сегодня ты едешь на пароме в кампус, зарегистрируйся в боте и помоги тем, кто не успел закупиться в магазине", - говорится в сообщении.

Программа позволяет тем, кто находится в кампусе, заказать необходимые продукты. Пользователи, которые будут ехать на пароме на остров Русский, смогут доставить необходимые продукты.

Автомобильное сообщение между материковым Владивостоком и островом Русский было остановлено несколько дней назад. Там живут около 5 тыс. человек, на остров приезжают на учебу 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета. С вантов моста падают куски льда, которые угрожают транспорту и людям. Сейчас между островом и Владивостоком с семи утра до позднего вечера курсирует паром.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.