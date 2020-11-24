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Глава МВД утвердил изменения в водительские удостоверения и ПТС

Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев своим приказом утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства. Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, приказ министра зарегистрирован в Минюсте 20 ноября.

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Согласно документу, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на трех языках - русский, английский и французский.

Кроме того, в документе также уточняется перечень сведений, которые необходимо внести в форму паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в образец водительского удостоверения. В свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть указаны данные о мощности его двигателя, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок - сведения о сроке государственной регистрации. Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

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Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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