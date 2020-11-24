Ледяной дождь повредил около 20 тыс. деревьев в ботаническом саду во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Ледяной дождь во Владивостоке погубил около 3 тыс. и сильно повредил до 20 тыс. деревьев в Ботаническом саде-институте Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке, сообщил ТАСС во вторник директор учреждения Павел Крестов.

"По итогам непогоды у нас упало четыре коллекционных растения, но это потеря небольшая, потому что все они у нас дублируются и восстановить их будет легко. А вот что касается лесной части сада, там ситуация страшная: по самым предварительным подсчетам, около 3 тыс. деревьев упало, еще 15-20 тыс. стоят с обширными повреждениями кроны - более 50%. Упавшие деревья уже не вернуть никак", - сказал Крестов.

Он добавил, что ботанический сад пока закрыт для посещения, так как в лесном участке продолжается падение веток и льда. Скрытую опасность представляет собой и большое количество топлива для потенциальных лесных пожаров в следующем году. Ботанический сад будет привлекать волонтеров для уборки веток.

Как сообщал ТАСС, ботанический сад ДВО РАН также попал в список объектов, отключенных от электроснабжения из-за многочисленных аварий после ледяного дождя. Температуру в оранжерее сотрудники учреждения несколько дней поддерживали резервными способами, в том числе топкой угля, а свет получали от генератора. Бензин для него из-за проблем с банковской связью привозили неравнодушные горожане.

Ботанический сад Владивостока является крупнейшим на Дальнем Востоке, особо охраняемой природной территорией федерального значения и относится к структуре Дальневосточного отделения РАН. Здесь проводятся фундаментальные научные исследования проблем организации, функционирования и эволюции растений. На экспозиционных участках и в коллекциях сада собрано 800 видов растений, в том числе 120 редких и исчезающих, из которых 42 включены в Красную книгу РФ.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.