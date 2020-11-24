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В России с начала года более чем на треть выросло число террористических преступлений

По данным МВД, всего произошло 1,7 млн преступлений

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Количество террористических преступлений за десять месяцев текущего года выросло более чем на 33%, экстремистских - почти на 40%. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"В январе - октябре 2020 года зарегистрировано 1 990 преступлений террористического характера (прирост на 33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (прирост на 39,9%)", - говорится в материалах.

Всего, по данным МВД, с начала 2020 года произошло 1,7 млн преступлений, что на 1,1% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Количество регистрируемых преступлений выросло в 52 регионах России, снизилось - в 33. В общественных местах зарегистрировано 525,1 тыс. преступлений, что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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