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Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 42 регионах

В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 43,7% населения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 42 субъектах РФ, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 43,7% населения, общее число привитых в стране составило более 64 млн человек.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

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