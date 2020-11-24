Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 42 регионах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 42 субъектах РФ, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 43,7% населения, общее число привитых в стране составило более 64 млн человек.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.