В Хабаровском крае завершили реконструкцию системы оповещения на случай ЧС

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края завершили работы по реконструкции региональной автоматизированной системы оповещения населения на случай ЧС в поселениях. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"В ходе модернизации было установлено свыше 500 новых цифровых электросирен и громкоговорителей", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите, новое оборудование установлено в 82 населенных пунктах во всех районах края, им заменили аналоговые сирены и громкоговорители. "Обеспечен максимальный охват населения, свыше 90%", - сказал представитель комитета. Работа по модернизации системы велась последние шесть лет.

Использование современных технологий передачи информации позволяет задействовать все телеканалы, радиостанции и другие технические средства связи. Обновленная система сократила время на передачу звуковых сообщений.

"Важным результатом реконструкции стало создание единой базы, объединяющей региональную, местные и локальные системы оповещения. Техническое состояние оборудования и каналов передачи данных автоматизированной системы контролируется в постоянном режиме. "По итогам комплексной проверки обновленной системы оповещения населения готовится техническое заключение, которое позволит перейти к введению системы в постоянную эксплуатацию", - говорится в сообщении. В поселениях, где реконструкция не проводилась, взаимодействие осуществляется через единые дежурно-диспетчерские службы районов.

Реконструкция региональной автоматизированной системы оповещения проводилась по указу президента РФ по краевой госпрограмме по защите населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций.