В Приморье из-за циклона отложили введение раздельного сбора ТКО

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Введение раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в Приморье, который должен начаться в рамках реализации нацпроекта "Экология", откладывается из-за обрушившегося на регион циклона, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев.

Пилотными территориями для введения основ раздельного сбора мусора станут Владивосток, Артем и Надеждинский район.

"Введение раздельного сбора перенесено из-за непогоды. Кроме того, в крае действует режим ЧС. Я думаю, он начнется не раньше, чем через две недели", - сообщил Лазарев. Ранее он сообщил ТАСС, что эта программа должна заработать на этой неделе.

Всего до конца года во Владивостоке, Артеме, Вольно-Надеждинском установят 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора. Вывозом отходов из таких емкостей займется новый мусоровоз с задней загрузкой отходов. Их будут забирать по графику и вывозить на дальнейшую переработку.

Лазарев уточнил, что непогода усложнила также сбор отходов на придомовых территориях. Несколько дней спецмашины не могли к ним проехать из-за того, что дороги были покрыты льдом, сломанными ветками деревьев. В связи с этим предприятие обратилось к управляющим организациям с просьбой организовать пакетированный сбор, это должно было ускорить вывоз мусора, когда дорожная ситуация стабилизируется. Однако, по словам Лазарева, этого сделано не было, поэтому вывоз сильно замедлился.