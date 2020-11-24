Экс-главу Хакасии похоронят в Красноярском крае

ТАСС, 24 ноября. Экс-главу Хакасии, заместителя генерального директора Российских железных дорог Виктора Зимина, умершего 23 ноября, похоронят в Красноярском крае. Об этом во вторник в Instagram сообщил глава Аскизского района (Хакасия) Абрек Челтыгмашев.

Зимин умер на 59-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

"Похоронят Виктора Михайловича в Красноярском крае рядом с его родителями. Похороны пройдут в среду", - написал глава района. Он не уточнил названия населенного пункта. В Москве на Троекуровском кладбище пройдет церемония прощания.

Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос Краснотуранского района Красноярского края. Работал на Красноярской железной дороге, в 2004 году избран по спискам "Единой России" депутатом Верховного совета Хакасии, а в 2007 году стал депутатом Госдумы. В 2009-2018 годах был главой Хакасии. В сентябре 2018 года занял на выборах второе место, уступив члену КПРФ Валентину Коновалову. Зимин вышел во второй тур, но снял свою кандидатуру, а затем ушел со своего поста, не дожидаясь результатов выборов. После этого он занял должность заместителя генерального директора РЖД.