В Ивановской области на новогодние каникулы запустят гастрономический тур на ретропоезде

ИВАНОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Новый гастрономический тур между Ивановом и Гаврилов Посадом, в рамках которого можно будет попробовать гусарские блюда, приготовленные по рецептам XVIII века, запустят в Ивановской области на новогодние каникулы. Маршрут по городам организуют на ретропоезде, сообщила ТАСС руководитель Центра развития туризма и гостеприимства региона Анастасия Грушецкая.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.

"Одним из новых маршрутов, который будет реализован в Ивановской области в следующем году, является гастрономический тур "Иваново - Гаврилов Посад", в рамках него туристы будут перемещаться между городами на специальном историческом паровозе 50-х годов прошлого века. Гостей познакомят с гастрономическим специалитетом Ивановской области, например, в Гаврилов Посаде, где расположен "Дворцовый завод" и Музей национальных российских напитков, для гостей разработан специальный гастрономический обед в гусарской тематике по рецептам XVIII века", - сказала Грушецкая.

По ее словам, первый тестовый ретропоезд намерены запустить 9 января. Планируется, что в перспективе маршрут продолжат до Суздаля Владимирской области, он получит статус межрегионального.

Глэмпинг-центр и лимонад для взрослых

Как рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации малых туристических городов, руководитель Музейно-дегустационного центра "Дворцовый завод" Игорь Кехтер, к апрелю 2021 года на территории музейного комплекса будет реализован еще один туристический проект - первый в Ивановской области глэмпинг-центр "Гусарская стоянка". В этом году он стал победителем проектов Ростуризма и получит грант в 3 млн рублей, общий объем инвестиций в турцентр оценивается в 6 млн рублей.

"Этот глэмпинг-центр мы построим возле нашего конезавода на берегу реки, там будет 10 домиков-шатров, где будет воссоздан быт русских гусаров. А чтобы до конца прочувствовать атмосферу, гости смогут запрячь лошадь и покататься на ней верхом", - рассказал Кехтер.

Кроме того, весной 2021 года на базе Музейно-дегустационного центра запустят производство первой в России линейки лимонадов для взрослых на основе женьшеня и родиолы розовой. "Такой напиток для взрослых будет являться иммунным, стимулирующим и сможет заменить те самые энергетики, которые сегодня завозятся к нам из-за границы", - сказал руководитель центра, отметив, что ничего подобного в России пока не производится.

Для детей также будет разработана новая линейка лимонадов на основе владимирской вишни (Гаврилов Посад находится на границе Владимирской и Ивановской областей) и огуречного сока.

Музейно-дегустационный центр "Дворцовый завод" был открыт в январе этого года в старинном здании конезавода в Гаврилов Посаде. На площади 1,2 тыс. кв. метров расположены пять обширных залов и 3 тыс. экспонатов, включая Музей национальных напитков. В музее работают самоварный, пивной, медовый залы и винокурня.

По данным правительства региона, Ивановскую область ежегодно посещают около 820 тыс. туристов. К 2024 году местные власти намерены увеличить эту цифру до 2 млн.