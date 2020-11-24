Полевые кухни во Владивостоке выдали 12 тыс. порций горячего питания

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Полевые кухни, развернутые городскими властями во Владивостоке для остающихся без света и тепла жителей, в первый день работы выдали более 12 тыс. порций горячей еды, сообщила пресс-служба администрации города.

"Более 12 тыс. порций горячей еды выдали вчера, 23 ноября, полевые кухни во Владивостоке. О работе пунктов питания горожан оповещают через мессенджеры, социальные сети, громкоговорители. Также представители управляющих компаний развешивают на дверях подъездов объявления. Как отмечают представители организаций - поставщиков питания, за горячей едой и чаем жители приходят в течение всего дня", - говорится в сообщении.

Полевые кухни в Первомайском районе Владивостока и на острове Русский продолжают работать 24 ноября. На этих точках с 14:00 до 18:00 (с 07:00 до 11:00 мск) будут раздавать газовые баллоны и питьевую воду в бутылках.

Ситуация на острове Русский

Мост на остров Русский по-прежнему закрыт из-за опасности падения льда с вант. Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), располагающийся на островной территории, заявил о готовности оказывать помощь жителям острова до тех пор, пока не будет восстановлено движение по мосту. Пациентов, которым потребуется госпитализация или хирургическое вмешательство, направят силами санавиации в учреждения здравоохранения Приморского края.

Вместе с тем медцентр временно приостановил плановую госпитализацию для тех пациентов, которые должны были приехать с материка. По данным пресс-службы университета, в магазины кампуса ДВФУ налажена доставка продуктов. Поставщики на паромах регулярно привозят на остров напитки, хлебобулочные изделия, а также молочные продукты, колбасы, лапшу быстрого приготовления, замороженное мясо и полуфабрикаты. Островитян просят не создавать ажиотаж и закупаться разумно. Регулярные поставки продолжатся несмотря на перекрытие моста.

Помощь флота и армии

Жителям Владивостока и Артема помогают также Тихоокеанский флот (ТОФ) и подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Как сообщает пресс-служба ВВО, в столице Дальнего Востока третий день подряд работают полевые кухни от воинских частей ТОФ. Сейчас в городе работают 14 полевых кухонь КП-130 и автомобильные кухни ПАК-200 с поварским составом. Кроме того, есть резерв для увеличения числа точек выдачи горячего питания при необходимости.

"Флот также оказывает помощь городским аварийным бригадам, которые очищают от упавших и поврежденных деревьев автомобильные дороги, тротуары, подъезды к объектам инфраструктуры. Так, в районе Морского кладбища, где в результате непогоды обрушились опоры ЛЭП, инженерное подразделение ТОФ помогает энергетикам в подготовке площадок для установки новых опор. Всего на различных объектах задействовано до 150 военнослужащих флота и порядка 10 единиц техники", - сообщила пресс-служба флота.

В Артеме военные также помогают очищать улицы и парки от упавших деревьев и вывозят их. Кроме того, они развернули в городе пункты обогрева и готовят на полевых кухнях горячую пищу для жителей.

Школы и детские сады

По состоянию на утро вторника подача электричества и теплоснабжение не восстановлены в четырех школах Первомайского района Владивостока, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Также детей не принимают 16 детских садов в связи с отсутствием в учреждениях света, воды или отопления. При этом в городе продолжают работать дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, которые живут в домах, где отсутствует обеспечение коммунальными услугами.

В краевом Минздраве ТАСС сообщили, что все медучреждения региона работают, однако часть из них продолжает получать электроснабжение от дизельных генераторов.