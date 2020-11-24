Власти Камчатки решили не проводить ежегодную губернаторскую елку для детей из-за пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Традиционная "губернаторская елка", на которую ежегодно приглашают отличившихся в учебе, творчестве и спорте детей и подростков Камчатки, в декабре 2020 года не состоится из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил журналистам во вторник губернатор края Владимир Солодов.

"Мы сейчас прорабатываем вопрос, как компенсировать отсутствие главного краевого праздника для детей. Мы точно создадим праздничное настроение на улицах, больше внимания этому будем уделять. Линейка мероприятий уже будет запущена в первой декаде декабря. Помимо этого, мы сейчас запускаем программу раздачи новогодних подарков от правительства региона - все дети, которые попадали на губернаторскую елку, дети, воспитывающиеся в многодетных семьях, семьи с детьми-инвалидами - все получат красочные подарки. Надеюсь, это позволит частично компенсировать нехватку главного праздника в очном формате", - сказал губернатор.

Глава региона анонсировал, что на новогодние выходные в центре Петропавловска-Камчатского запланировано проведение концертов, уличных игр, мастер-классов и работа других развлекательных площадок. Также каждый желающий житель и гость Камчатки сможет почувствовать себя каюром и попробовать себя в управлении собачьей упряжкой.