В Томске проверят информацию о сотруднице детсада, заставлявшей воспитанников мыть туалеты

ТОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Томской области инициировала проверку после появившейся в интернете информации о том, что воспитанников детсада в Советском районе Томска заставляли мыть полы и туалеты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях разместили информацию, что сотрудница детсада №39 в Томске наказывала детей за плохое поведение, заставляя мыть полы и туалеты.

"Прокуратура Томской области поручила прокуратуре Советского района Томска провести проверку размещенной в сети интернет информации о принудительном привлечении воспитанников одного из детских садов к мытью полов и уборке санитарных узлов учреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура района проверит, как в детском саду соблюдали законодательство об образовании. Сотрудники надзорного органа дадут правовую оценку соблюдения прав воспитанников и обязанностей работников учреждения. "При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.