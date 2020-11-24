В Приморье ожидается небольшой снег

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Небольшой и умеренный снег, который ожидается в Приморском крае в ближайшие сутки, не должен задеть пострадавшие от ледяного дождя районы, сообщает во вторник Приморский гидрометцентр на своем сайте.

"В ближайшие сутки синоптическая ситуация начнет меняться. Давление над краем станет падать. Подойдет очередной атмосферный фронт, который будет смещаться над территорией Приморья. В большинстве районов пройдет снег. Днем снег пройдет лишь на севере края. Здесь максимальная температура составит от минус одного до минус шести. На юге края, где обойдется без осадков, воздух прогреется до плюс шести", - говорится в сообщении.

Вызванный циклоном ледяной дождь выпал на юге Приморского края во Владивостоке и Артеме, а также Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

На вторник без света остаются до 95 тыс. жителей края. Подача воды уже восстановлена, тепло должно вернуться в дома до конца дня.