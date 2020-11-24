ДВФУ с 25 ноября переведет занятия в онлайн-формат до открытия моста на остров Русский

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) с 25 ноября переходит на занятия в онлафн-формате в связи с сохраняющимся ограничением проезда на остров Русский по мосту из-за опасности падения льда с вант, сообщила пресс-служба университета.

"В сложившихся условиях университетом принято решение о проведении с 25 ноября до открытия моста на остров Русский очных занятий в электронных средах, в случае, если это возможно без потери качества образования и позволяют технические условия преподавателя. Перечень соответствующих дисциплин определен школами. Занятия будут идти по действующему расписанию с учетом данного ограничения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, предварительно, открыть мост планируется 25 ноября, но руководство вуза не исключает, что этот срок может быть продлен.

"Обращаем внимание, что если в месте вашего проживания в городе отсутствует электроэнергия, отопление или другие коммунальные услуги, то настоятельно рекомендуем временно и бесплатно разместиться в кампусе ДВФУ, добраться до которого в нынешних условиях возможно на пароме", - сообщает пресс-служба.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. По состоянию на вторник без света остаются около 95 тыс. жителей края. Подача воды уже восстановлена, тепло должно вернуться в дома до конца дня.