В Благовещенске решили вместо новогоднего фейерверка купить подарки для детей медиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Новогодний фейерверк решили отменить в Благовещенске, а на сэкономленные средства купить подарки для детей, чьи родители работают с пациентами с коронавирусом, сообщил во вторник в Instagram мэр города Олег Имамеев.

"Переговорил с нашим меценатом, и он принял решение на сэкономленные средства от фейерверка купить новогодние подарки для детей тех медиков Благовещенска, которые сейчас на передовой борьбы с ковидом!", - написал Имамеев.

Он отметил, что новогодние торжества в городе будут, но из-за эпидемиологической обстановки с меньшим размахом, чем обычно. "Праздничную атмосферу в городе обязательно создадим. Благовещенск встретит 2021-й нарядным. Убежден, сделать это в нынешних обстоятельствах как никогда важно и свое мнение не изменю", - подчеркнул мэр.

Режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января. В октябре в регионе начали вводить второй этап ограничений. Они касаются работы общепита в Благовещенске, Белогорске, Зее, Свободном, Тынде и Шимановске. Введены ограничения на проведение культурных мероприятий учреждениями, подведомственным региональному Минкульту, запрещено проводить спортивные соревнования областного, всероссийского и международного уровней.

В Амурской области зарегистрировано 10 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 98 человек умерли.