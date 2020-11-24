За снегом и горами - в Сочи. Чем заняться на южном курорте зимой и в межсезонье

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Сочи, который является одним из самых популярных курортов России, в межсезонье предлагает туристам походы в пещеры и к водопадам, посещение хаски-хутора и оленьей фермы с соблюдением ограничений из-за коронавируса. А зимой сюда едут не только кататься с гор, но и для посещения высокогорных бань, спа и красивых видов.

Осенний мягкий климат

В конце ноября на основной территории России наступают холода. Однако в Сочи - единственном городе страны с субтропическим климатом, по-прежнему сохраняется теплая погода. "У нас очень много появилось мест для посещения за последние годы [в период межсезонья]: фермы, конные прогулки, национальный парк, огромный Кавказский Заповедник, прекрасные пещеры и водопады, где красиво и зимой, и в межсезонье, очень много развлечений open air. И только несколько дней в году у нас зима такая, что невозможно гулять; зимой и в межсезонье работают лыжные трассы, катки, бассейны и зоопарки", - рассказала ТАСС президент ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина.

На горном курорте "Роза Хутор" рассказали ТАСС, что начало горнолыжного сезона в этом году запланировано на 18 декабря. Ожидается, что именно с этого дня откроются для катания горнолыжные трассы курорта, но до середины декабря на курорте также будет чем заняться. "В экскурсионном режиме в это время для туристов начнет работать подъемник "Стрела", на котором можно подняться из Роза Долины на отметку "Роза-1600". Здесь гости курорта смогут насладиться живописными горными пейзажами, сделать красочные фото и получить яркие впечатления", - сообщили в пресс-службе.

Несмотря на то, что некоторые канатные дороги закрыты в этот период на профилактику перед зимним сезоном, по-прежнему открыты отели, спа-центры, банные комплексы. Также работают всесезонные развлечения на открытом воздухе, в том числе хаски-хутор, эко-ферма "Шишин двор", оленья ферма, картинг, этно-парк "Моя Россия". "Мягкий климат и красота осени в горах - основное, что привлекает туристов в ноябре и первой половине декабря", - пояснили в пресс-службе.

На "Розе хутор" отметили, что на протяжении горнолыжного сезона, а также в период новогодних праздников, ожидается десятипроцентный прирост туристического потока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пиковые даты новогодних каникул загрузка некоторых гостиниц 4-5 звезд приближается к 90-100%, пояснили в пресс-службе.

"Гости едут за снегом, за сказочной атмосферой заснеженных гор, настоящей зимой и красивыми видами, а также чтобы покататься на лыжах, сходить в рестораны и отдохнуть в спа", - заметили в пресс-службе курорта Красная Поляна.

В пресс-службе администрации города Сочи сообщали ранее, что в горном кластере уже забронировано почти 90% номеров на период новогодних праздников, ожидается около 300 тыс. человек.

Новый сноупарк и традиционная ярмарка

На Курорте Красная Поляна рассказали ТАСС, что в горах Сочи уже готовятся к предстоящему зимнему сезону. "На курорте готовятся к открытию инструкторская служба, детский клуб, обучение катанию по фристайлу и в race-зоне, а также большая территория Apres Ski с модной гастрономией и танцевальной музыкой. Пункты проката горнолыжного снаряжения пополнятся большим количеством детского оборудования в связи с возросшим спросом на отдых среди гостей с детьми", - сказали в пресс-службе курорта.

Кроме того, на Красной Поляне планируется расширить зону внетрассового катания, увеличить количество фрирайд-зон и построить новый сноупарк. Среди зимних мероприятий при благоприятной эпидемиологической обстановке запланировано проведение в марте 2021 года apres-ski фестиваля Week onPeak, а в апреле - сноубордического лагеря Happy Hour Camp. В дни новогодних каникул планируется традиционная ярмарка в парке Времена года на "Поляне 540".

На "Поляне 2200" планируется запустить новый бугельный подъемник. Это позволит открыть дополнительную зеленую трассу для обучения катанию гостей уже с первых дней открытия горнолыжного сезона. Ранее все зеленые трассы находились на уровне 900-960 м, из-за чего приходилось ждать обильных снегопадов, которые бы покрывали более низкие высоты.

На южном склоне курорта "Роза Хутор" уже в начале зимнего сезона запустят гандольную канатную дорогу нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr. Подъемник, который получил название "Вероника", позволит сделать катание еще более комфортным и существенно сократит время ожидания посадки. Для любителей гастрономического отдыха к открытию готовятся несколько новых проектов на нижней базе курорта, среди них рестораны авторской кухни, а также с паназиатским меню.

В пресс-службе курорта отметили, что подготовка к новогодней праздничной программе ведется в соответствии с действующими сейчас в крае ограничениями, мероприятия планируются на открытом воздухе.