Три больницы в Ростовской области получат 20 млн рублей на дооснащение ковидных коек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Бюджетные средства в размере 20 млн рублей получат больницы трех районов Ростовской области на закупку медоборудования для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Губернатор подписал распоряжение о выделении почти 20 млн рублей Таганрогу, Неклиновскому и Белокалитвинскому районам. Все средства предназначены для приобретения дополнительного оборудования и оснащения лечебных учреждений", - говорится в сообщении.

Бюджетные средства получат первая городская больница города Таганрог, Неклиновская ЦРБ, а также райбольница Белокалитвинского района. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ростовской области, выделенные средства поступят из областного бюджета.

Ранее глава региона Василий Голубев сообщил, что лекарственные препараты для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях поступили в медицинские учреждения городов и районов Ростовской области. В пресс-службе губернатора уточнили, что на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом из федерального бюджета региону было выделено 157,9 млн рублей.

Ростовская область занимает шестое место в России по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 23 ноября в регионе зарегистрировано 37 769 пациентов с коронавирусом, из которых 30 358 выздоровели, 1 203 умерли. В тяжелом состоянии находятся 153 человека.