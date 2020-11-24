В Удмуртии увеличили коечный фонд для пациентов с коронавирусом до 3 тыс. мест

ИЖЕВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии развернули дополнительный коечный фонд для заразившихся коронавирусом, теперь он составляет 3 002 места, сообщил во вторник на сессии Госсовета республики глава региона Александр Бречалов.

"Мы развернули дополнительный фонд, общий фонд теперь у нас 3 002 места. Сейчас свободными остаются 651 койка, но, я напомню, Минздраву поручено на ранней стадии класть в стационар в первую очередь [людей в возрасте] 65 плюс и людей с хроническими заболеваниями", - сказал Бречалов, уточнив, что медработники региона справляются с нагрузкой.

Он также отметил, что сейчас 2 136 человек лечатся от коронавируса амбулаторно. Для их обслуживания работают 145 выездных бригад: 49 - в Ижевске, 96 - в районных больницах. Ежедневно каждая бригада обслуживает от 20 до 80 вызовов.

"Пациентам, которые лечатся на дому, уже выдали 1 387 комплектов бесплатных лекарств. Республика на эти цели выделила 60 млн рублей, примерно такой же объем средств поступит из федерального бюджета", - сказал глава региона.

По данным оперштаба республики, на 24 ноября в Удмуртии зарегистрировано 12 517 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 9 985 человек выздоровели, 210 умерли.