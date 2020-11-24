Минпросвещения увеличит список олимпиад, дающих дополнительные баллы к ЕГЭ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено число олимпиад, за которые учащиеся могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, с почти 250 до свыше 650. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство просвещения подготовило обновление перечня олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников. <…> Конкурсы и олимпиады данного перечня содержат широкий набор различных мер поддержки и поощрения участников и при этом отнесены к категории интеллектуальных соревнований, за которые учащиеся могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы", - говорится в сообщении.

В Минпросвещения сообщили, что перечень будет существенно расширен. Так, в прошлом году в нем было около 250 различных конкурсов, в новый войдут более 650.

"Расширение списка опирается на национальные задачи и цели - обеспечить все необходимое для раскрытия и поддержки талантов для каждого учащегося. Сами же российские школьники проявляют повышенный интерес к участию в интеллектуальных конкурсах - как в рамках самой крупной и масштабной Всероссийской олимпиады школьников, ежегодно собирающей теперь уже свыше 6 млн участников, так и в рамках соревнований, содержащихся в перечне", - отметили в пресс-службе.

Среди новых конкурсов, вошедших в список, мероприятия по поддержке талантов, содержащиеся в нацпроекте "Образование", включая конкурс "Большая перемена", конкурсы и состязания в рамках национальной технологической инициативы, широкий набор мероприятий, связанных с развитием патриотического воспитания, новые соревнования, нацеленные на помощь школьникам в ранней профориентации.

Проект перечня размещен на портале regulation.gov.ru.