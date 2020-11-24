Голикова: ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции с наступлением осенне-зимнего эпидсезона в России осложняется. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тыс. населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться", - сказала она.

Как пояснила Голикова, всего в России зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1 457 на каждые 100 тыс. жителей.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией с 1 октября по 23 ноября увеличился в 2,8 раза, сообщила Голикова. "С 1 октября по 23 ноября сего года суточный показатель по стране в среднем увеличился в 2,8 раза - с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения", - сказала она.

Голикова отметила, что на сегодняшний день нормативно урегулирован вопрос сплошного тестирования населения. "Важно понимать, что тестирование населения без соответствующих показаний эпидемиологического эффекта не дает, поскольку инкубационный период новой коронавирусной инфекции составляет 14 дней. Отрицательный анализ на момент тестирования клинически здорового человека не гарантирует отсутствие у него заболевания", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, все тестирования на сегодняшний день проводятся исходя из постановления главного санитарного врача.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 58,1 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения, выздоровел 1 634 671 человек, умер 37 031. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.