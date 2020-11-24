Большинство россиян поддерживают обязательное ношение масок в общественных местах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что абсолютное большинство россиян (89%) поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра .

Согласно материалам исследования, против введения обязательного ношения масок выступает каждый десятый опрошенный. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране большинство россиян (87%) готовы соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра в общественных местах. В то же время 12% респондентов не поддерживают эту меру.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвала ужесточить контроль за соблюдением принятых в России мер по борьбе с коронавирусом.