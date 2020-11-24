Голикова сообщила, что более 90% коек для пациентов с COVID-19 занято в шести регионах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Занятость коек для пациентов с коронавирусом на уровне более 90% зафиксирована сейчас в шести регионах России. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день в стране развернуто более 274 тыс. ковидных коек. Из них более 150 тыс. оснащены подачей кислорода и более 31 тыс. оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация - в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%", - сказала она.