Голикова: медики получили почти 116 млрд рублей выплат за борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Почти 116 млрд рублей получили медицинские работники, непосредственно работающие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На протяжении всего периода пандемии медицинским работникам, водителям скорой медицинской помощи, непосредственно оказывающим и принимающим участие в оказание медицинской помощи больным ковидом, производились выплаты стимулирующего характера. Они были произведены в сумме почти 116 млрд рублей. Еще более 67,6 млрд рублей выплачены медработникам и лицам из групп риска заражения за особые условия и дополнительную нагрузку по работе с ковидными больными", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года, в зависимости от того, какая будет ситуация с пандемией, медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, также устанавливаются специальные социальные выплаты за нормативную смену. "Сделано это в том числе по просьбе медицинских работников, которые работали в тяжелое время в весенний период с ковидом. Здесь в соответствии с поручением президента мы планируем не только выплачивать эти социальные выплаты, но еще оказать дополнительную финансовую помощь регионам страны на подобного же рода выплаты для того, чтобы те медицинские работники, которые оказывают такого рода помощь, не потеряли в тех выплатах, которые им осуществлялись до 1 ноября 2020 года. Это решение будет принято на заседании правительства в этот четверг", - сказала замглавы кабмина, уточнив, что выплаты за ноябрь должны быть осуществлены в срок до 15 декабря текущего года.

Медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают около 520 тысяч медицинских работников, сообщила Голикова.

"На сегодняшний день медицинскую помощь с новой коронавирусной инфекцией оказывают около 520 тысяч медицинских работников, в том числе почти 147 тыс. врачей, 301 тыс. среднего медицинского персонала, более 71 тыс. младшего медицинского персонала и более 38 тыс. водителей автомобилей скорой медицинской помощи", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что знание данных цифр полезно для понимания в целом обстановки с пандемией в России.

Также к работе с пациентами с коронавирусом привлечены некоторые врачи, которые ранее оказывали помощь плановым пациентам.

"Кроме того к оказанию медпомощи привлечены почти 57 тыс. студентов медицинских колледжей и вузов и клинических ординаторов, а также аспирантов, свыше 13 тыс. сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава и педагогического состава высших и средних специальных заведений и также почти 29 тыс. волонтеров", - сообщила Голикова.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения, выздоровели 1 634 671 человек, умерли 37 031. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.