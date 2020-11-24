Голикова заявила, что в гражданский оборот выпущено почти 120 тыс. доз вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 117 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник V" уже выпущено в гражданский оборот, к концу года планируется выпуск еще более 2 млн доз. Об этом заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета Уполномоченных по правам человека.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"С момента государственной регистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено более 117 тыс. доз вакцины. Производителями планируется произвести до конца этого года более 2 млн доз", - сказала она.

Голикова отметила, что в настоящее время в РФ зарегистрировано две вакцины от коронавируса - "Спутник V", разработанная институтом Гамалеи, и "Эпиваккорона", разработанная научным центром "Вектор". "Еще одна вакцина разрабатывается и проходит стадию клинических исследований научным центром имени Чумакова Минобрнауки России. И эти клинические исследования планируется завершить к концу декабря 2020 года", - добавила она.

Голикова сообщила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в 2021 году и будет добровольной.

"Сейчас производится в первую очередь вакцинация групп риска - медицинских и педагогических работников. Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года, при этом я хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ вакцинация носит добровольный характер", - сказала вице-премьер.