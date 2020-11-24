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Голикова заявила, что проблема с лекарствами в региональных аптеках практически решена

Проблема с лекарствами в региональных аптеках практически решена - Голикова.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Молния
Попова: требование о предоставлении результатов тестов на коронавирус за 48 часов работает
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