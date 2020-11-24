В РФ зарегистрировали 491 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум за всю пандемию

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимум с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее был зарегистрирован 361 летальный исход. Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 37 031 смерть из-за нового заболевания.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

Число заразившихся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 326, до 2 138 828.

Пять дней количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост составляет около 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0,2%), Калмыкии, Ханты-Мансийском автономном округе, Брянской области и Республике Дагестан (по 0,6%).

В частности, за сутки было выявлено 5 838 новых случаев в Москве, 970 - в Московской области, 443 - в Нижегородской области, 384 - в Свердловской области, 351 - в Архангельской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 467 126 человек.

Число выздоровевших

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 226, до 1 634 671.

Доля вылечившихся пациентов, согласно данным штаба, составляет 76,4%.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 5 601 пациент в Москве, 1 628 в Санкт-Петербурге, 890 в Нижегородской области, 558 в Московской области, 415 в Забайкальском крае.