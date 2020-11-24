Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,08

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России во вторник опустился до отметки 1,08. В Москве этот показатель за сутки снизился сразу на 0,07, до 1,13, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не оказался ниже 1. Только в Ростовской области второй день подряд он равен единице.

Сразу в четырех регионах показатель составил 1,01. Это Иркутская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край. В Нижегородской области он составил 1,04, в Свердловской области - 1,06, в Подмосковье - 1,1.

Вновь вернулся к росту коэффициент распространения в Санкт-Петербурге, где впервые выявлено более трех тысяч новых случаев. За сутки показатель прибавил 0,04 и достиг 1,24.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.