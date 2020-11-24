В памятные даты в Удмуртии внесли день рождения конструктора Никонова и День нацпечати

ИЖЕВСК, 24 ноября. /ТАСС/. День рождения советского и российского конструктора стрелкового оружия Геннадия Никонова (1950-2003), создавшего автомат АН-94, и День национальной печати внесли в перечень праздничных дней и памятных дат в Удмуртии. Соответствующее решение депутаты Госсовета республики приняли во вторник на очередной сессии.

"Памятные даты связаны с важнейшими историческими событиями, а также посвящены героическим подвигам, личностям, жившим, работавшим на территории Удмуртии и внесшим существенный вклад в развитие республики. Праздничные дни посвящены важнейшим политическим, общественным и культурным событиям в жизни республики, региональным традициям", - сказала в ходе доклада председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Госсовета Татьяна Ишматова.

Так, в список дат внесены 29 января - день рождения Максима Прокопьева, удмуртского писателя, поэта, просветителя, переводчика, 11 августа - день рождения Геннадия Никонова, доктора технических наук, 18 августа - день рождения Геннадия Корепанова-Камского, удмуртского композитора, педагога, общественного деятеля, 17 сентября - день рождения Надежды Дуровой, русской кавалерист-девицы, офицера Русской императорской армии - участницы Отечественной войны 1812 года, а также 18 сентября - день рождения Иосифа Наговицына, народного комиссара социального обеспечения РСФСР. Ко второму чтению в перечень праздничных дней Удмуртии дополнительно включили День национальной печати, который будет отмечаться 4 февраля.

После изменений законом в Удмуртии установлены 14 праздников и 19 памятных дат, среди которых День государственности Удмуртской Республики 4 ноября, День государственных символов Удмуртской Республики 4 ноября, День удмуртского языка 27 ноября. Также день рождения композитора Петра Чайковского - 7 мая, день рождения оружейника Михаила Калашникова - 10 ноября.

Национальная печать в Удмуртии и конструктор Никонов

По данным Госсовета республики, 4 февраля 1915 года начала печататься первая газета на удмуртском языке "Войнаысь ивор" ("Вести с войны"). Сейчас она выпускается под названием "Удмурт дунне" ("Удмуртский мир").

Геннадий Никонов родился 11 августа 1950 года в Ижевске в семье рабочих Ижевского машиностроительного завода ("Ижмаш", ныне "Концерн "Калашников"). В 1976 году разработал охотничий карабин "Изюбр", в середине 1970-х гг. принимал участие в создании и испытаниях опытной винтовки "Биатлон" с запирающим механизмом, обеспечивающим быструю перезарядку. Механизм был признан изобретением, его использовали в серийной винтовке БИ-7-2.

Никонов наряду с другими советскими оружейниками участвовал в конкурсе Минобороны СССР по созданию автомата повышенной эффективности при стрельбе из неустойчивых положений (программа "Абакан"). В 1986 году один из двух представленных Никоновым образцов был признан лучшим по результатам полигонных испытаний. Автомат был доработан в 1991 году и в 1997 году принят на вооружение российской армии как "5,45 мм автомат Никонова образца 1994 года" (АН-94). Геннадий Никонов умер 14 мая 2003 года в возрасте 52 лет после продолжительной болезни. Похоронен на Хохряковском кладбище Ижевска.