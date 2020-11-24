Китайская актриса Чжан Цзыи станет амбассадором Третьего Хайнаньского кинофестиваля

САНЬЯ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Известная китайская актриса Чжан Цзыи станет амбассадором Третьего Хайнаньского международного кинофестиваля, который пройдет с 5 по 12 декабря в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

"Это большая честь и радость для меня быть амбассадором. Я приложу все усилия, чтобы содействовать дальнейшему продвижению Хайнаньского кинофестиваля в качестве кинопоказа мирового уровня", - сказала Чжан Цзыи в своем видеообращении к участникам кинофестиваля.

В 2018 году амбассадором Первого Хайнаньского международного кинофестиваля стал Джеки Чан, в прошлом году посланником киносмотра была выбрана звезда французского кино Софи Марсо.

Чжан Цзыи родилась в Пекине в 1979 году, приобрела известность благодаря роли в картине китайского режиссера Чжан Имоу "Дорога домой", а также съемкам в фильме "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Первой американской картиной Чжан Цзыи стал фильм Бретта Ратнера с Джеки Чаном в главной роли "Час пик 2", позже китайская актриса также сыграла в фильме "Мемуары гейши" и других лентах. Американский журнал Time ("Тайм") назвал Чжан Цзыи "китайским подарком Голливуду", а журнал People ("Пипл") не раз включал ее в список 50 красивейших людей планеты.

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных кинофестивалей КНР. В прошлые годы участие в нем принимали такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан и другие.

Особенностью предстоящего кинофестиваля в условиях продолжающейся в мире пандемии станут показы фильмов не только в кинотеатрах, но и в режиме онлайн. Таким образом организаторы пытаются расширить аудиторию за пределами Китая. В общей сложности на кинофестивале этого года будет представлено около 200 фильмов из 60 стран и регионов мира, которые покажут широкому кругу зрителей в режиме онлайн или в 15 отобранных для этого кинотеатрах города. Что касается конкурсной программы, то за призы в различных номинациях киносмотра смогут побороться 4 376 работ из 114 стран и регионов мира. В прошлом году их было около 2 тыс.