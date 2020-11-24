Жительницы Москвы чаще всего становятся матерями в 29 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число родивших в возрасте 20 лет в Москве в этом году выросло на 10%, чаще всего москвички становятся матерями в 29 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Большинство москвичек впервые стали мамами в возрасте 29 лет, как и в прошлом году. Также в этом году возросло количество родивших в возрасте 20 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 10%. В целом больше всего же москвичек в этом году родили ребенка в 32 года, примерно у 40% из них это был первый ребенок", - сказали в пресс-службе.

В Москве в 2020 году прослеживается тенденция увеличения возраста будущих супругов. В 2019 году больше всего невест вступили в брак в 24 года, а больше всего женихов - в 28. В этом году возраст вступления в брак большинства молодоженов - 25 и 29 лет соответственно. Кроме того, будущие супруги в возрасте от 22 лет до 31 года чаще всего заключали брак с ровесниками.

Наиболее встречающийся возраст вступления девушек в брак не изменился по сравнению с 2019 годом: больше всего невест, примерно 40% от общего количества, выходят замуж в возрасте от 23 до 29 лет. Женихи в этом году чаще вступают в брак с 25 лет до 31 года, также около 40% от общего количества.

День матери - международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В России в 2020 году этот день отмечают 29 ноября

Психолог о помощи матерям

В преддверии Дня матери клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации в психиатрической клинической больнице имени Алексеева имени Никита Чернов напомнил, что недавно родившие женщины могут быть подвержены послеродовой депрессии. Она предполагает целый набор симптомов: снижение настроения, чувство подавленности, плаксивость, чрезмерная эмоциональная чувствительность, сильная раздражительность. Кроме того, есть и поведенческие изменения, например, стремление к изоляции и одиночеству, отказ от контактов с внешним миром и людьми.

"К послеродовой депрессии может привести очень много факторов - слабые навыки эмоциональной саморегуляции, неподготовленность к стрессу и к изменениям, которые несут за собой рождение ребенка, это отсутствие поддержки, плохая коммуникация с окружающими и неспособность обращаться за помощью, потому что многие женщины стыдятся своего состояния", - сказал Чернов.

Он добавил, что любую женщину, которая совсем недавно родила, могут сопровождать снижение настроения и стресс. В разных странах показатели по послеродовой депрессии разные - от 10 до 30%. Обычно послеродовая депрессия диагностируется, если состояние не меняется на протяжении двух и больше недель. Поэтому если близкие и родственники замечают, что состояние у недавно родившей матери тяжелое, то следует обратиться к психиатру, который в случае необходимости назначит лечение и направит к клиническому психологу для прохождения терапии.

По словам психолога, к послеродовой депрессии также может привести и то, что женщина зачастую остается один на один с проблемами ухода за ребенком и его воспитанием. Также состояние могут ухудшить гормональные и физиологические изменения и хроническое недосыпание. Предотвратить развитие послеродовой депрессии может помощь близких людей. Женщине стоит найти себе как можно больше помощников, которые смогут помочь не только с ребенком, но и поддержать эмоционально.

"Такая терапия, включающая в себя также помощь родных, называется межличностной. Она не только предотвращает развитие депрессии, но и является одним из факторов исцеления", - подчеркнул психолог.

На сайте департамента здравоохранения также есть страничка, посвященная послеродовой депрессии и ее проявлениям. Пользователи могут пройти тест на данную тематику.