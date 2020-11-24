В Адыгее автотранспорт властей перераспределили медикам для борьбы с коронавирусом

МАЙКОП, 24 ноября. /ТАСС/. Автотранспорт органов власти Адыгеи перераспределен для помощи медицинским работникам, занимающихся лечением заразившихся коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Сейчас в поликлиническом звене автопарк для работы медбригад увеличен до 100 машин. Для снижения нагрузки на амбулаторную сеть глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил задействовать все возможные ресурсы, привлекать автотранспорт органов власти республики, муниципалитетов для нужд здравоохранения. В частности, автопарк республиканских и муниципальных органов власти теперь будет предоставляться по заявкам министерства здравоохранения региона и медорганизаций, находящихся в муниципальных образованиях. Он может быть использован для подвоза медиков на вызовы к больным, к месту работу, для доставки лекарств пациентам с коронавирусом, а также инвалидам, людям с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Адыгеи, в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом, а также ОРВИ из-за погодных условий нагрузка на медперсонал существенно увеличилась. Только в новый временный центр по обслуживанию пациентов с ОРВИ ежедневно обращаются около 100 человек. В Майкопе девять медбригад работают по вызовам пациентов, отдельно организована работа в сельской местности. Для тяжелобольных с COVID-19 стали использовать санавиацию.

К работе также подключились волонтеры в рамках всероссийской акции "Мы вместе". Большую помощь оказывает региональное отделение Общероссийского народного фронта, по инициативе которого в республике проходит акция "Довези врача". Несколько десятков добровольцев с личным автотранспортом по заявкам администраций поликлиник помогают медикам, привозят их к пациентам, доставляют лекарства, уточнили в пресс-службе.

"За время пандемии в республике проведена большая работа по наращивают резервов медучреждений. Но на переднем крае борьбы за здоровье, жизни людей остаются рядовые медики. Многие давно работают на пределе возможного. Сейчас в период подъема случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ важно консолидировать усилия и сделать все от нас зависящее, чтобы снизить нагрузку на медперсонал", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба, в республике коронавирусная инфекция выявлена у 7 533 человек, на лечении находятся 1 361 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 6 110 человек, умерли 62.