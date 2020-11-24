Более трети жителей Липецкой области привились от сезонного гриппа за неделю

ЛИПЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Более трети жителей Липецкой области прошли вакцинацию от сезонного гриппа за неделю. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он напомнил, что с 16 ноября и до конца месяца в области проходит профилактическая акция "На прививку становись - 2020", в рамках которой власти планируют вакцинировать не менее 60% населения. "На 23 ноября от гриппа привито 414 тыс. 984 жителя, из них 146 тыс. 267 детей, в целом вакцинацией охвачено 36,4% жителей региона", - сказал Артамонов. Он особо отметил, что 36 тыс. человек привились от гриппа непосредственно на своих рабочих местах, где были организованы выездные пункты вакцинации. Кроме того, для всех желающих работали 10 передвижных диагностических комплексов, принимавших граждан как в областном центре, так и в районах.

По словам Артамонова, в вопросах вакцинации следует особое внимание уделять формированию у жителей области доверительного отношения к вакцинации. "Иммунизация значительной части населения остается наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний", - отметил он.

В свою очередь в пресс-службе областной администрации пояснили, что перед прививкой каждый обратившийся проходит обязательный медицинский осмотр. "Врач определяет наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации, измеряет температуру тела, а все лица, сделавшие прививку от гриппа, получают справку о проведенной иммунизации", - сказали в пресс-службе. Там также отметили, что для прививок используется российская вакцина "Совигрипп".

В прошлом году в рамках аналогичной акции, проходившей осенью, от сезонного гриппа вакцинировались 48,7% жителей региона.