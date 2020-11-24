В Петербурге отменили традиционную встречу Деда Мороза на Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Традиционная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади, которая символизирует начало новогодних праздников в Санкт-Петербурге, в этом году не состоится. Об этом сообщил во вторник на заседании городского правительства председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Он отметил, что это связано с возможным большим скоплением людей.

При этом Сухенко сообщил, что в городе состоится традиционная Рождественская ярмарка и более 180 мероприятий в различных районах города. Новогоднее шоу будут транслировать по телевидению.

Он отметил, что на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель, но массовых мероприятий вокруг нее не планируется.

Рождественская ярмарка будет действовать на Манежной площади с 19 декабря по 10 января, а 7 и 8 января в Санкт-Петербурге в четвертый раз состоится фестиваль огня "Рождественская звезда" со световым шоу. Новогоднее представление для детей готовится в режиме онлайн, но каждый школьник с 1 по 4 класс получит новогодний подарок с книжкой-раскраской и цветными карандашами.

С учетом действующих в городе ограничений на массовые мероприятия, работа общественного транспорта в новогоднюю ночь продлеваться не будет. "В этом году круглосуточная работа общественного транспорта будет требоваться только в ночь с 6 на 7 января для проведения ночных праздничных богослужений", - отметил Сухенко.

В новость внесены изменения (11:26 мск) - добавлены подробности.