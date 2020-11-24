Голикова: контракты на организацию "антиковидных" мероприятий не заключили 35 регионов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число регионов, которые не заключили контакты на дополнительные мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией и поставки средств защиты, сократилось до 35, при этом в ряде из них ситуация на данный момент напряженная. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека сообщила во вторник вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

"В октябре регионам было выделено 10 миллиардов рублей на любые мероприятия, которые связаны с антиковидными мероприятиями. Это и закупка средств индивидуальной защиты, и обеспечение тестирования, и укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, и транспортное обслуживание пациентов и медицинского персонала. Наш мониторинг по регионам страны показывает, что 35 регионами не заключены контракты и не начата работа по использованию соответствующих финансовых ресурсов. При этом хочу сказать, что ряд регионов из этих 35 имеет достаточно напряженную ситуацию с коронавирусом", - сказала Голикова.