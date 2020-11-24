Эксперты ВОЗ планируют посетить Китай для поисков следов происхождения COVID-19

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время обсуждают возможность визита в КНР международной делегации экспертов для поисков следов происхождения коронавируса. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"В настоящее время стороны по-прежнему ведут консультации. Мы опубликуем соответствующую информацию в надлежащее время", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"Установление происхождения коронавируса является научным вопросом. В настоящее время свои исследования по нему уже начали во всемирном масштабе специалисты из разных государств мира", - добавил дипломат. "Информация о носителях заболевания и путях его передачи важна для понимания. Мы делаем это для того, чтобы избежать и предотвратить такие риски в будущем, а также защитить здоровье и жизни людей по всему миру", - сказал Чжао Лицзянь.

"Что касается установления первоисточника коронавируса, то этот процесс может потребовать участия в нем многих стран", - подчеркнул дипломат.

В понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что организация на данном этапе не может дать ответ на вопрос о том, где и как произошел первый случай заражения коронавирусом. Он указал, что в ВОЗ уже сформирована международная группа экспертов, которая в настоящее время дистанционно общается с китайскими коллегами и должна отправиться на место. "Мы надеемся на открытость китайских властей и плодотворное сотрудничество с ними", - подчеркнул эксперт.